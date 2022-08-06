Прокуратура розпочала розслідування через обстріл росіянами Запорізької АЕС

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора .

Розслідування розпочали за статтею про порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Справою займаються слідчі управління СБУ у Запорізькій області.

Обстріл Запорізької АЕС

Нагадаємо, вчора окупанти двічі обстріляли ЗАЕС. Внаслідок ударів станція отримала серйозні пошкодження, з'явилася загроза розпилення радіоактивних речовин.

Володимир Зеленський назвав такі дії РФ терором та закликав ввести санкції проти "Росатому", а радник голови ОПУ Михайло Подоляк закликав МАГАТЕ вплинути на Росію.

Пізніше стало відомо, що четвертий енергоблок АЕС довелося відключити від живлення через обстріли.

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