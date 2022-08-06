ua ru
Сб, 06 серпня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Прокуратура розпочала розслідування через обстріл росіянами Запорізької АЕС

Новость на русском →
Енергодар, Субота 06 серпня 2022 14:31
Прокуратура розпочала розслідування через обстріл росіянами Запорізької АЕС Фото: через обстріли ЗАЕС розпочали розслідування (facebook com rostinfocom)
Автор: Наталія Юрченко

Правоохоронці відкрили кримінальну справу через обстріли російськими окупантами Запорізької атомної електростанції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

Розслідування розпочали за статтею про порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Справою займаються слідчі управління СБУ у Запорізькій області.

Обстріл Запорізької АЕС

Нагадаємо, вчора окупанти двічі обстріляли ЗАЕС. Внаслідок ударів станція отримала серйозні пошкодження, з'явилася загроза розпилення радіоактивних речовин.

Володимир Зеленський назвав такі дії РФ терором та закликав ввести санкції проти "Росатому", а радник голови ОПУ Михайло Подоляк закликав МАГАТЕ вплинути на Росію.

Пізніше стало відомо, що четвертий енергоблок АЕС довелося відключити від живлення через обстріли.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорожская АЭС Війна в Україні Розслідування
NEWS
Десяток танків і 250 окупантів: Генштаб назвав нові втрати Росії
Десяток танків і 250 окупантів: Генштаб назвав нові втрати Росії
DAILY
Чому Заходу вигідно давати Україні зброю і коли запрацює ленд-ліз
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Чому Заходу вигідно давати Україні зброю і коли запрацює ленд-ліз