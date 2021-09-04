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Прокуратура Криму відкрила провадження через затримання заступника голови Меджлісу

Автор: РБК-Україна

Прокуратура АР Крим відкрила кримінальне провадження через обшук у будинку першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляля. Крім нього, затримали ще двох людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури.

За даними прокуратури, місцезнаходження затриманих наразі невідоме.

Провадження відкриті за частиною 2 статті 162 (порушення недоторканності житла) та частиною 2 статті 146 КК України (незаконне позбавлення волі).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.

РБК-Україна писало, що сьогодні вранці до заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляля прийшли з обшуком у селі Первомайське Сімферопольського району Криму.

Після обшуків його затримали і вивезли у невідомому напрямку.

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