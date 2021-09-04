Прокуратура Криму відкрила провадження через затримання заступника голови Меджлісу

Прокуратура АР Крим відкрила кримінальне провадження через обшук у будинку першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляля. Крім нього, затримали ще двох людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури.
За даними прокуратури, місцезнаходження затриманих наразі невідоме.
Провадження відкриті за частиною 2 статті 162 (порушення недоторканності житла) та частиною 2 статті 146 КК України (незаконне позбавлення волі).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.
РБК-Україна писало, що сьогодні вранці до заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляля прийшли з обшуком у селі Первомайське Сімферопольського району Криму.
Після обшуків його затримали і вивезли у невідомому напрямку.