Прокуратура Києва внесе до суду клопотання про арешт вертолітного майданчика Януковича

Прокуратура готує клопотання до суду про передачу цього майна в управління АРМА

Прокуратура города Киева внесет в суд новое ходатайство об аресте вертолетной площадки и передаче ее в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Сообщается, что юридические владельцы КВЦ "Парковый", расположенного на Парковой дороге в Киеве, с помощью судебных решений пытаются устранить от управления этим имуществом АРМА и КП "Центр организации дорожного движения".

Так, Хозяйственный суд города Киева 24 января 2019 года по иску "Амадеус Ко" вынес решение, которым запретил АРМА и КП "Центр организации дорожного движения" совершать любые действия по управлению этим имуществом.

Кроме того, 6 февраля 2019 год Голосеевский районный суд Киева удовлетворил ходатайство адвоката "Амадеус Ко" и обязал АРМА вернуть указанный объект недвижимости в пользование юридическому владельцу. При этом меры обеспечения в виде ареста имущества с запретом отчуждения суд не отменил, заявили в прокуратуре.

Таким образом, не соглашаясь с принятыми решениями, столичная прокуратура готовит новое ходатайство в суд об аресте этого имущества и передаче его в управление АРМА.

Напомним, в КГГА сообщили, что вертолетную площадку пытаются вернуть бывшему президенту Виктору Януковичу. Национальное агентство Украины по вопросам розыска и управления коррупционными активами передало КВЦ "Парковый" коммунальному предприятию "Центр организации дорожного движения".