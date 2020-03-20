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Прокуратура Києва відкрила справу через укриття клінікою хворого на коронавірус

Новини » Коронавірус     20.03.2020 - 11:30
Прокуратура Києва відкрила справу через укриття клінікою хворого на коронавірус
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Відомості за цим фактом внесено до ЄРДР за ч. 1 ст. 325 Кримінального кодексу України

Прокуратура міста Києва ініціювала досудового розслідування стосовно службових осіб приватної медичної клініки, які не повідомили державні органи України про пацієнта, хворого на коронавірус. Про це повідомляє прес-служба прокуратури.

У прокуратурі зазначають, що згідно інформацією, оприлюдненою у ЗМІ, киянин, який нещодавно відвідував Швейцарію, зробив тест в одному з приватних медичних центрів столиці. Результат виявився позитивним, але центр не повідомив про позитивний тест пацієнта Міністерство охорони здоров'я та Центр громадського здоров'я.

"Відомості за цим фактом внесено до ЄРДР за ч. 1 ст. 325 Кримінального кодексу України (Порушення правил та норм, встановлених з метою запобігання епідемічним та іншим інфекційним хворобам, а також масовим неінфекційним захворюванням (отруєнням) і боротьби з ними, якщо такі дії спричинили або завідомо могли спричинити поширення цих захворювань", - йдеться у повідомленні.

Станом на сьогодні, в Україні 26 хворих коронавірусом.

Нагадаємо, поліцейські склали 405 адмінпротоколів та розпочали 6 кримінальних проваджень за порушення правил карантину в Україні через коронавірус.

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