Прокремлевские олигархи вынуждены тратить свои состояния в России, - Bloomberg

Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, пять миллиардеров в нефтяной, никелевой и минеральной отраслях являются крупнейшими получателями дивидендов в стране, получив около 10 млрд долларов в виде выплат от своих компаний с начала 2022 года. Они отличаются от многих российских компаний, которые приостановили или отменили выплату дивидендов после санкций, связанных с решением президента Владимира Путина вторгнуться в Украину.

Но эти магнаты все еще чувствуют удары санкций, которые мешают использовать неожиданные доходы. Их изоляция от остального мира стимулирует инвестиции в местные фирмы, на которые миллиардеры раньше не обращали внимания, и показывает, как российская элита приспосабливается к военной реальности.

"Западные санкции, по сути, закрыли двери для российских миллиардеров и еще теснее подтолкнули их в руки Кремля. Это, конечно, увеличивает контроль России над их богатством и поддерживает призывы Путина к элитам инвестировать в Россию и возвращать деньги домой", - сказала Лиана Семчук, аналитик британской консалтинговой фирмы Sibylline.

Миллиардные дивиденды

Вагит Алекперов, соучредитель "Лукойла", второго по величине производителя нефти в стране, претендует на многомиллиардный контрольный пакет акций "Яндекса", доминирующей поисковой системы России, сообщили в прошлом месяце источники, что стало первой крупной инвестицией в сектор за пределами нефти.

Другой пример - миллиардер Владимир Потанин, самый богатый человек России и крупнейший акционер горнодобывающего гиганта "Норильский никель". Магнат занялся финансами, купив 35% акций TCS Group Holding, более известной как Тинькофф Банк, одной из ведущих российских финтех-компаний. Он также приобрел ПАО "Росбанк" у Societe Generale SA через свою холдинговую компанию "Интеррос" и вместе с Алекперовым является одним из претендентов на покупку "Яндекса".

Для энергетических миллиардеров, таких как Алекперов, Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко, крупные выплаты были вызваны скачком цен на энергоносители в результате российского вторжения в Украину. "Новатэк", крупнейший в стране производитель сжиженного природного газа, выплатил акционерам самые высокие дивиденды в своей истории, а "Лукойл" рекомендовал сделать вторую по величине выплату.

Производитель удобрений, принадлежащий миллиардеру Андрею Гурьеву, "Фосагро" в прошлом году также получил самую большую прибыль за всю историю, поскольку более тесная логистика для российских производителей вызвала дефицит на некоторых рынках, что привело к росту цен.

Потанин и Гурьев находятся под санкциями Великобритании и США, а Тимченко - под санкциями ЕС, США и Великобритании. Алекперов и Михельсон попали под санкции Великобритании.

Как отмечает Bloomberg, поскольку война в Украине продолжается уже второй год, российское правительство стремится вырвать больше денег у крупных компаний, что может повлиять на будущие выплаты дивидендов. Совет директоров "Норильского никеля" в апреле также рекомендовал пропустить окончательные дивиденды за 2022 год, сославшись на повышенные геополитические риски, а также на истечение срока действия соглашения акционеров со вторым по величине акционером United Co Rusal International PJO, которое требовало крупных выплат.