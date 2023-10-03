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Прокопенко снова с "Азовом". Чем занимается "Редис" после возвращения

Фото: Денис Прокопенко возглавдяет подразделение "Азова" (Офис президента)
Автор: Владимир Костырин

Командир "Азова" Национальной гвардии Украины Денис Прокопенко с позывным "Редис", вернувшийся в страну 8 июля из Турции вместе с другими офицерами-защитниками Мариуполя, сейчас возглавляет подразделение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра внутренних дел Игоря Клименко в интервью "Украинской правде".

Чиновник отметил, что Прокопенко, решивший вернуться на войну после вражеского плена, полностью интегрирован в процесс" относительно "Азова".

Клименко уточнил, что Богдан Кротевич, еще один из защитников на "Азовстали" в Мариуполе, сейчас является начальником штаба подразделения "Азов", а само подразделение возглавляет Прокопенко. 

Так, "Редис" отвечает за подготовку личного состава, рассказал глава МВД. 

"Он полностью интегрирован в процесс. Входит в курс дел, наверстывает то время, пока его не было", - добавил Клименко.

Боевой путь "Редиса"

Напомним, Денис Прокопенко с 11 июля 2014 года принимал участие в АТО/ООС на Донбассе в составе "Азова". Позже стал командиром взвода, роты, а затем батальона.

В июле 2017 года он был назначен командиром Отдельного отряда специального назначения "Азов". Прокопенко стал самым молодым командиром в истории ВСУ и Национальной гвардии.

Оборона Мариуполя, плен и возвращение в Украину

Во время боев за Мариуполь был одним из командиров обороны города и металлургического завода "Азовсталь".

В мае после приказа выходить из окруженного завода попал в российский плен, откуда был освобожден в сентябре 2022 года при посредничестве Турции.

До 8 июля Прокопенко вместе с другими командирами обороны "Азовстали" находились на территорию Турции, но в результате переговоров с турецкой стороной их удалось вернуть в Украину.

Тогда же "Редис" рассказал журналистам во Львове, что планирует продолжить воевать с российскими оккупантами.

Больше о том, кто вместе с ним вернулся домой из Турции, читайте в материале РБК-Украина.

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