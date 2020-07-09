Прокопенко: завдяки Зеленському врятували найбільше підприємство області

Один з найбільших платників податків в Чернігівській області, компанія "Слов'янські шпалери - КФТП" (р. Корюківка) була в кроці від втрати значної частини ринку через введення 18% спецмита на імпорт полівінілхлориду, який є складовою технологічного процесу виготовлення шпалер, скасували. Доручення президента розібратися - допомогло врятувати підприємство.

Про це повідомила прес-служба Чернігівської ОДА.

Нагадаємо, що в травні 2020 року Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі прийняла рішення про введення 18-процентної спеціального мита на ввезення імпортного полівінілхлориду (ПВХ). Це речовина, яка застосовується в промисловому виробництві широкого кола товарів.

В тому числі - шпалер, які є основним видом продукції АТ "Слов'янські шпалери - КФТП". Підвищення вартості полівінілхлориду потягнуло б збільшення собівартості, а значить і ціни для кінцевого споживача.

Переважна частина продукції компанії "Слов'янські шпалери - КФТП" експортується в Казахстан, Польщу, Болгарію, Туреччину, Азербайджан, країни Балтії, шляхом чого формується до 80% доходів підприємства. Тому наслідком введення спецмита могла стати втрата експортних ринків збуту, скорочення або навіть зупинка виробництва.

У зв'язку з підвищенням митних зборів на імпорт ПВХ, загроза падіння рентабельності виникла не тільки на Корюківської фабрики, але і у великої кількості інших промислових підприємств всій Україні.

"Під час візиту президента Володимира Зеленського в Чернігівську область, Чернігівська обласна державна адміністрація звернулася до Президента і прем'єр-міністра з проханням захистити права вітчизняних виробників, зокрема, компанію "Слов'янські шпалери - КФТП", - заявив голова Чернігівської ОДА Андрій Прокопенко.

Наголошується, що під час наради президент зв'язався з міністром розвитку економіки Ігорем Петрашком і дав доручення розібратися з ситуацією.

24 червня Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі скасовувала 18-відсоткове спецмито на ввезення імпортного полівінілхлориду.

"Генеральний директор "Слов'янські шпалери - КФТП" Віктор Мурано підтвердив, що проблема вже вирішена - днями підприємство розмитнило перший вантаж без сплати спецмита", - сказав Прокопенко.

Нагадаємо, акціонерне товариство "Слов'янські шпалери - КФТП" - найбільший виробник шпалер в Європі. Колекція дизайнів перевищує 1 200 найменувань флізелінові, вінілові, акрилові, дуплексних і гофрованих шпалер. На підприємстві працює 650 осіб.

Значна увага приділяється інноваційній діяльності. З метою утримання лідерських позицій на ринку компанія постійно оновлює основні виробничі фонди. Останнім часом введено в експлуатацію нові шпалелодруковані машини: шлапелодрукована машина фірми Olbrich (вартість 2,5 млн доларів США) і шлапелодрукована машина фірми Stork (вартість 3,5 млн доларів США).