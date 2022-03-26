Виробники суднових двигунів розривають контракти з Росією

Фінська компанія Wartsila, провідний виробник суднових двигунів, призупинила бізнес з Росією, в тому числі навчання роботі з обладнанням. Німецька компанія MAN Energy Solutions переглядає контракти, посилюючи тиск на Москву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Російський морський сектор вже бореться зі скороченням інших послуг, включаючи сертифікацію суден провідними іноземними постачальниками, що життєво важливо для доступу до портів і забезпечення страховки. Це відбувається на тлі відходу судноплавних компаній і західних санкцій, введених щодо її провідного морського перевізника "Совкомфлот" після вторгнення Москви в Україну.

Wartsila, провідний світовий виробник морського і енергетичного обладнання, призупинив всі поставки і продажі в Росію і Білорусь через війну на Україні і вживе заходів, щоб "слідувати санкційним рамкам Європейського Союзу в міру їх розвитку", заявив представник компанії.

"У зв'язку з цим припинено навчання з використання наших двигунів/корабельних технологій для російських юридичних осіб, незалежно від національності фізичних осіб", - йдеться в повідомленні.

Два джерела в судноплавних компаніях повідомили, що MAN Energy Solutions також призупинила навчання використанню свого обладнання в Росії. Представник компанії заявив, що вона "на 100% дотримується введені санкції".

В окремій заяві MAN Energy Solutions говориться, що всі існуючі контракти і замовлення, пов'язані з Росією, "повинні розглядатися в кожному конкретному випадку".

Джерела в судноплавній галузі говорять, що, враховуючи складності світових морських перевезень, було неясно, як російські компанії зможуть працювати в умовах відмови від цих послуг.