Виробники промпродукції знижують ціни четвертий місяць поспіль

Фото: завод (РБК-Україна)

Оптові ціни вже впали нижче рівня початку року на 4,0%

Ціни виробників промислової продукції у листопаді 2019 року порівняно з жовтнем поточного року знизилися на 3,0%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики України.

За даними статистичного відомства, в річному вимірі (до листопада 2018 року) оптові ціни в промисловості знизилися на 2,2%.

З початку року (за січень-листопад 2019 року) оптові ціни знизилися на 4,0%, у т.ч. в добувній промисловості і розроблення кар'єрів знизилися на 19,8%, у переробній промисловості - на 4,9%, в постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря зросли на 4,0%.

Як повідомляло РБК-Україна, індикатор ділової впевненості в промисловості у IV кварталі 2019 року знизився в порівнянні з III кварталом року на 1,3 в. п. і становить мінус 5,6%, у переробній промисловості цей показник знизився на 0,5 в. п. і становить мінус 5,1%.

Нагадаємо, ціни виробників промислової продукції в Україні у січні 2019 року порівняно з груднем минулого року зросли на 1,0%. За даними статистичного відомства, в річному вимірі (до січня 2018 року) ціни зросли на 10,4%.