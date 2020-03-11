Виробники промпродукції трохи підвищили ціни

Ціни виробників промислової продукції у лютому 2020 року порівняно з січнем року зросли на 0,1%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики України.

За даними статистичного відомства, в річному вимірі (до лютого 2019 року) оптові ціни в промисловості знизилися на 6,8%.

З початку року оптові ціни зросли на 2,6%. У добувній промисловості і розробленні кар'єрів ціни зросли на 3,9%, у переробній промисловості - на 1,0%, в постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря на 5,8%.

Відзначимо, за даними Держстату, ціни виробників промислової продукції у грудні 2019 року порівняно з груднем 2018 року знизилися на 7,4%. Раніше Державна служба статистики річної промислової інфляції в Україні не фіксувала.

Нагадаємо, за даними Держстату, споживчі ціни в Україні у лютому 2020 року порівняно з лютим знизилися на 0,3%. При цьому в річному вимірі (до лютого 2019 року) інфляція сповільнилася до 2,4% з 3,2% у січні 2020 року.