Виробник деталей для ВЕС із Європи розриває контракт із РФ: великий проект під питанням
Данська компанія Vestas вирішила розірвати спеціальний інвестконтракт із Росією після її вторгнення в Україну. Компанія є найбільшим у світі виробником лопатей для вітрових турбін.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Коммерсантъ".
"Підприємство розірвало договори з постачальниками. Частина співробітників завершують роботи, інші звільняються. Завод виконав план на 2022 рік, але не має контракту на 2023 рік", - йдеться в статті російського ЗМІ.
Наразі вже тривають неофіційні переговори з Мінпромторгом РФ про дострокове розірвання спеціального інвестконтракту.
Відзначимо, Vestas підписала контракт у 2018 році терміном на вісім років. У виробництво було вкладено понад 2 млрд рублів (близько 35,5 млн. доларів, - ред.).
"Проблема з поставками вітротурбін порушує проєкт ВЕС "Фортума" у Волгоградській та Самарській областях на 253 МВт. Майданчик під будівництво готовий, але неясно, що робити з лопатями, гондолами та вежами, що знаходяться на складах", - пише видання.
Як повідомлялося, експерти прогнозують, що 15-річне економічне зростання Росії буде втрачено до кінця 2023 року.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Російська Федерація заробляє на експорті енергоресурсів більше, ніж до початку повномасштабної війни проти України.
Крім того, до кінця року з Росії можуть виїхати 15 тисяч доларових мільйонерів.
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