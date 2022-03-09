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Виробник годинників Rolex припиняє експорт продукції до Росії

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Середа 09 березня 2022 01:42
Виробник годинників Rolex припиняє експорт продукції до Росії Офіс Rolex (Фото: gq-magazine.co.uk)
Автор: Константин Широкун

Компанія Rolex приєдналася до санкцій проти Росії. Виробник годинників припинив поставку продукції в РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Один з найвідоміших виробників швейцарських годинників, компанія Rolex, припиняє експорт своєї продукції в Росію. Як і у випадку з багатьма іншими компаніями, рішення обумовлене військовим вторгненням Росії в Україну. Раніше аналогічне рішення прийняли Swatch Group і Richemont.

У Rolex також відзначили, що про відновлення постачання преміальних годинників в Росію буде повідомлено додатково.

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