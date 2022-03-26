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"Те, що відбувається в Україні змінить 21 століття". Кулеба розповів про переговори з Байденом

Фото: Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеби розповів подробиці зустрічі з президентом США Джо Байденом у Варшаві. За його словами, американський лідер висловив захоплення українцями, які протистоять російській агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Кулеби.

Байден також заявив, що війна Росії проти України змінить 21 століття.

"Байден сказав дві речі: те, що відбувається в Україні, змінить 21 століття. У нього є чітке розуміння цього - це не війна РФ проти України, це війна тиранії проти усього світу. Друге - слова про те, що США непохитно будуть з Україною абсолютно в усьому до нашої перемоги, ніщо не змусить Штати відвернутися від України та послабити підтримку, навпаки - буде тільки посилення", - розповів Кулеба.

Нагадаємо, сьогодні Байден у Варшаві провів переговори з Дмитром Кулебою і міністром оборони України Олексієм Рєзніковим.

Війна Росії проти України триває тридцять один день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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