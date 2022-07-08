Що відбувається між Зеленським і Залужним. І звідки взявся "виїзний" скандал

Президент Володимир Зеленський доручив головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному скасувати порядок про видачу дозволів військовозобов'язаним для пересувань по країні. Напередодні глава держави публічно попросив військових більше не приймати без нього подібних рішень. Документ скасували, але неузгодженості в законодавстві і супутні проблеми все одно доведеться виправляти.

Великий резонанс навколо цієї історії спровокував масу маніпуляцій, в тому числі в черговий раз підстібнув чутки про конфлікт між військовим і політичним керівництвом. Варто відзначити, що співрозмовники РБК-Україна у високих кабінетах в один голос це заперечують. Але завзятість, з якою ця тема знову і знову виникає в інформаційному просторі під різними приводами, викликає питання.

"Хто намагається зіштовхнути лобами головнокомандувача і президента? Для нас це теж велике питання. Вигідно це тільки одній стороні – нашому ворогові", – вважають джерела видання в Генштабі.

"Виїзний скандал"

Норма про заборону на виїзд з місця проживання у воєнний час без дозволу від "військкомату" (після реформи – територіального центру комплектування та соціальної підтримки), навколо якої розгорілася широка дискусія, існує ще з 1992 року. Вона прописана в кількох законах, в тому числі "Про військовий обов'язок і військову службу", і навіть вказана у військовому квитку.

По суті, вона діє як мінімум з 24 лютого, коли Росія почала широкомасштабне вторгнення і в Україні було оголошено воєнний стан, за іншим трактуванням – і зовсім з 2014 року. Але по факту її систематично ніхто не застосовував. Для цього в законодавстві не вистачає конкретики: що саме вважати виїздом з місця проживання, хто це повинен контролювати і як карати за порушення. Єдності з цього приводу немає і серед юристів.

Генштаб зі свого боку розробив внутрішній документ, який роз'яснює "військкоматам", кому і на яких підставах вони повинні видавати дозвіл на виїзд, базуючись на чинному законодавстві. Ніхто не очікував, що він стане публічним, а тим більше викличе такий ажіотаж, запевняють співрозмовники видання в цьому відомстві. За їхніми словами, мова не йшла про якісь нові обмеження або санкції.

Пересування військовозобов'язаних під час війни обмежені законом (фото: Getty Images)

У той же час в соцмережах і медіа ця ситуація була потрактована саме так. Лідери думок і політики, серед яких і народні депутати від правлячої партії, заявили, що заборона на виїзд вб'є економіку і волонтерський рух. З'явилися підозри, що за просуванням цієї ідеї можуть стояти і комерційні мотиви. Нібито видача дозволів – потенційно прибутковий бізнес для нечистих на руку співробітників "військкоматів".

"Порушення закону в цьому не було – дійсно таке передбачено в існуючому законодавстві. Але доцільності і сенсу проводити інвентаризацію всіх військовослужбовців зараз немає, тому що немає проблем із призовом по мобілізації. Навіщо це Генштаб зробив? Ну тому що військові. Не виключаю, що тут могла мати місце і якась корупційна затія. Адже 100%, що з когось би почали брати за дозвіл гроші. Неясно, централізовано це, або по "недомислу", – зазначив у бесіді з РБК-Україна один з впливових нардепів.

У Генштабі, в свою чергу, кажуть, що особливої проблеми в дозволах на виїзд не бачать. Мовляв, вирішується вона одним походом до "військкомату", що, в свою чергу, дозволило б нарешті розібратися з обліком військовозобов'язаних. Адже масові вимушені переїзди по країні через російську агресію явно не додали розуміння, скільки громадян у нас реально є в мобілізаційному резерві, де вони знаходяться і що вміють.

"Нагадую, йде війна. Ви потрібні своїй державі! Всі, хто досі не стоїть або не відновився на військовому обліку, повинні це зробити. Ті, хто планує виїзд за межі своїх районів і областей, повинні взяти дозвіл в ТЦК. Жодних вказівок на перешкоджання переміщенню осіб найближчими днями з боку військового командування не надавалося", – йдеться у недавньому пості на сторінці Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Українців закликають стати на облік у "військкоматі" (фото: Getty Images)

Джерела видання пояснюють, що ні в кого не було мети забирати на війну всіх, хто прийшов би за довідками, або відловлювати військовозобов'язаних на блокпостах. Але для подальшого планування оборонних операцій, пошуку і відбору необхідних кадрів, якісної ротації особового складу і навіть його забезпечення необхідно щоб ті, хто ще не дійшов до військкомату, – нарешті це зробили. Тому хвиля критики викликала подив в Генштабі, хоча недопрацювання у комунікації там теж визнають.

"Ця ситуація яскраво показала, що суспільство ділиться на тих, хто воює, і тих, хто вважає, що ця війна їх особисто не стосується. Економіка, звичайно, важлива, тільки під час війни вона повинна працювати на армію, інакше не буде ні армії, ні економіки. Воює ж не тільки армія, воює вся держава. А після таких скандалів бажаючих воювати явно не додасться", – резюмував співрозмовник РБК-Україна в оточенні Залужного.

Соціальний сплеск через видачу дозволів на виїзд змусив втрутитися президента. За його дорученням Генштаб скасував відповідний документ, далі його повинні доопрацювати. За інформацією видання, переглядом законодавства займуться робочі групи на базі комітету Ради з нацбезпеки за участю представників Міноборони і Генштабу. Має з'явитися координаційний механізм, щоб уникати подібних інцидентів у майбутньому.

Лінії напруги

"Що стосується можливих непорозумінь між мною і Генштабом, то ніяких непорозумінь немає. У нас війна, і ми повинні працювати однією командою. Ми так і працюємо. І якщо є якась неузгодженість, потрібно виправляти ці помилки. Вони дрібні, я вважаю, порівняно з тією великою єдністю, яку демонструє наша держава, народ України, наші ЗСУ, як ми разом воюємо. Я вважаю, що це ні про що, помилки треба виправляти, ось і все", – заявив Зеленський після завершення цієї історії.

Але для частини сторонніх спостерігачів вона послужила новим приводом для спекуляцій на тему "протистояння" політичного і військового керівництва. Конспірологи і зовсім поспішили зробити висновок, що таким чином недоброзичливці намагаються похитнути рівень підтримки Залужного на користь Зеленського. Примітно, що цю тезу радісно розганяє і російська пропаганда.

Чутки про певні ревнощі Банкової до головнокомандувача на електоральному ґрунті ходили і до цього. Приміром, запуск благодійного фонду імені Залужного для підтримки армії називали мало не стартом власного політичного проекту. Фонд в результаті перейменували і привід для домислів був вичерпаний.

"Поки йде війна, у Залужного точно немає ніяких політичних амбіцій. Він точно не грає в піар і всі ці історії "хто головніший". Так що коли з'являються розмови про рейтинги і конкуренції, це всім тільки заважає. Хоча певні люди намагаються навіяти президенту думку, що Валерій Федорович йому конкурент. Навіщо – незрозуміло", – говорить джерело в оточенні головнокомандувача.

Оточення Залужного запевняє, що у нього немає політичних амбіцій (фото: facebook.com / CinCAFU)

У той же час всі опитані виданням співрозмовники з вищих військово-політичних кіл стверджують, що ніякого міжособистісного конфлікту між Зеленським і Залужним немає. Точно так само, як і з міністром оборони Олексієм Резніковим. Їхні відносини описують як робочі і цілком конструктивні. Президент як мінімум двічі на добу спілкується з "главкомом" під час доповіді про стан справ на фронтах. Кілька разів на тиждень збирається Ставка верховного головнокомандувача.

"Якщо і буває якась напруга, то тільки через те, що мало зброї. Коли йде війна, то завжди є дискусія, як без цього", – уточнює джерело в ОП.

"Главком воює, у нього щодня вмирають і калічаться люди. Йому потрібно розуміти ким і чим ми воюємо. Якщо держава не справляється з питаннями озброєння і забезпечення армії, то логічно, що він постійно піднімає це на рівень міністра оборони і президента", – додають у Генштабі.

При цьому на Банковій стверджують, що політики не втручаються в оперативне управління бойовими діями. Звичайно, президент постійно в курсі стану справ і майбутніх операцій, але "не розповідає військовим, як їм воювати". Та й сам Залужний, впевнені співрозмовники, ніколи б не виконав наказ, який явно б нашкодив його підлеглим.

Якщо якісь суперечності і можуть виникати, то хіба що на рівні інституцій як таких і окремих виконавців, але явно не самих керівників. Так, наприклад, в ОП вважають, що військові повинні в очах громадськості розділяти відповідальність не тільки за перемоги, а й за невдачі і проблеми. Це стосується як війни безпосередньо, так і навколовоєнних питань, як з тією ж забороною на виїзд.

"Зрозуміло, що у армії 82% довіри, але за провали комусь теж потрібно відповідати. Так виходить, що якщо якісь проблеми, то відповідальність на себе брати ніхто не хоче. Адже це не до президента питання з тією ж забороною на виїзд. Тому і буває напруга, але до кадрових змін це не призведе, тим більше під час війни", – говорить джерело на Банковій.

У Залужного, в той же час, впевнені, що зараз не можна виносити багато питань на загальне обговорення, якими б вони не були резонансними або болючими для суспільства.

"Якщо ми зараз, поки не закінчена війна, будемо публічно шукати винних і намагатися їх карати, то ми деморалізуємо армію. Всі все знають і пам'ятають, всьому свій час", – зазначає співрозмовник.

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На п'ятому місяці війни звичні широкій аудиторії розмірковування про конфлікти у владі повертаються в медійний простір. З одного боку, це ознака нормального демократичного суспільства, чого давно позбавлені наші північні сусіди. З іншого – фокус від протистояння великому глобальному ворогові все частіше розпорошується на пошук і смакування дрібних міжусобиць і помилок. І це при тому, що наші темні часи, на жаль, ще далеко не позаду. Щоб їх подолати, можливо, нам знадобляться всі сили і єдність, яку зможемо в собі знайти.