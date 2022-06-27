Що відбувається на фронті в Україні: актуальні дані двох карт

Міністерство оборони Британії опублікувало актуальну карту бойових дій в Україні станом на понеділок, 27 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту, опубліковану в Twitter .

Наразі російські окупанти намагаються заблокувати ЗСУ в Лисичанську. Для цього вони масовано атакують південні околиці міста.

Як повідомлялось, з початку повномасштабного вторгнення в Україну ЗСУ ліквідували 35 тисяч російських окупантів. За минулу добу знищено 150 військових країни-агресора.

Зазначимо, українські військові продовжують операцію зі визволення окупованого Херсона. Однак надміру радісні повідомлення шкодять українському поступу.

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