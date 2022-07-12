Що відбувається на фронті: актуальна мапа бойових дій в Україні на сьогодні

З'явилася актуальна мапа бойових дій в Україні за даними на вівторок, 12 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сервіс Deepstatemap .

Водночас за даними Генштабу, українські військові відкинули окупантів при спробі наступу на Дементіївку Харківської області. На цьому ж напрямку війська РФ здійснювали обстріли Харкова, Лісного, Прудянки та Золочева.

За даними мапи, окупантам вдалося захопити село Верхньокам'янське, що знаходиться в Бахмутському районі Донецької області.

Як повідомлялось, за добу ЗСУ ліквідували ще 70 російських окупантів. Всього від початку повномасштабного вторгнення РФ вже втратила близько 37 470 своїх військових вбитими.

До того ж 11 липня стало відомо, що військовослужбовці ЗСУ звільнили село Іванівка в Херсонській області від російських окупантів.

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