Що відбувалося у ТЦ Кременчука після влучення ракети: відео зсередини

Керівник патрульної поліції Кременчука Олександр Борзенко показав, що відбувалося всередині ТЦ "Амстор" у понеділок, 27 червня, після того, як у будівлю потрапила російська ракета.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram керівника поліції.
"65 секунд - життя патрульного поліцейського - з пекла на землі. 27.06.2022. Кременчук - ТРЦ "Амстор". Нема чого тут говорити. Оркостан - країна фейк - Країна Терорист - Убивця", - підписав кадри він.
Нагадаємо, що 27 червня Росія завдала ракетного удару по торговому центру "Амстор" у Кременчуці. У будівлі ТЦ було понад тисячу осіб.
Як повідомлялося, рятувальники 2 липня завершили розбирати завали торговельного центру "Амстор" у Кременчуці. На місці ракетного удару виявили 29 фрагментів тіл.
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