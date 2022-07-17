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Що відбувалося у ТЦ Кременчука після влучення ракети: відео зсередини

Фото: наслідки удару по Кременчуку (Полтавська ОВА)
Автор: Наталія Гурковська

Керівник патрульної поліції Кременчука Олександр Борзенко показав, що відбувалося всередині ТЦ "Амстор" у понеділок, 27 червня, після того, як у будівлю потрапила російська ракета.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram керівника поліції.

"65 секунд - життя патрульного поліцейського - з пекла на землі. 27.06.2022. Кременчук - ТРЦ "Амстор". Нема чого тут говорити. Оркостан - країна фейк - Країна Терорист - Убивця", - підписав кадри він.

Нагадаємо, що 27 червня Росія завдала ракетного удару по торговому центру "Амстор" у Кременчуці. У будівлі ТЦ було понад тисячу осіб.

Як повідомлялося, рятувальники 2 липня завершили розбирати завали торговельного центру "Амстор" у Кременчуці. На місці ракетного удару виявили 29 фрагментів тіл.

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Кременчук