Як проходить церемонія відкриття Олімпіади-2020: з'явилися перші фото

На відкритті показали відео спортсменів, які тренувалися вдома під час карантину через пандемію COVID-19. Після чого почалася церемонія, виконана в червоних кольорах. Також в пам'ять жертв пандемії пройшла хвилина мовчання.

В рамках церемонії на стадіон також викотили великі дерев'яні олімпійські кільця. У 1964 році, коли проходила остання Олімпіада в Японії, насіння ялини були привезені з різних кутів планети і висаджені на острові Хоккайдо. Для виготовлення кілець було використано понад 160 пам'ятних дерев.

Станом на 14:40 за київським часом розпочався парад спортсменів. Примітно, що в Токіо він буде найтривалішим. Через необхідність дотримуватися карантинних обмежень парад спортивних делегацій триватиме близько двох годин.

Фото: церемонія відкриття Олімпіади-2020 (twitter.com/Tokyo2020)