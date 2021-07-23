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Як проходить церемонія відкриття Олімпіади-2020: з'явилися перші фото

Автор: РБК-Україна

Сьогодні, 23 липня, проходить церемонія відкриття Олімпіади-2020 в Токіо. Через пандемію коронавірусу на ній не присутні глядачі.

РБК-Україна зібрало перші фото з церемонії.

На відкритті показали відео спортсменів, які тренувалися вдома під час карантину через пандемію COVID-19. Після чого почалася церемонія, виконана в червоних кольорах. Також в пам'ять жертв пандемії пройшла хвилина мовчання.

В рамках церемонії на стадіон також викотили великі дерев'яні олімпійські кільця. У 1964 році, коли проходила остання Олімпіада в Японії, насіння ялини були привезені з різних кутів планети і висаджені на острові Хоккайдо. Для виготовлення кілець було використано понад 160 пам'ятних дерев.

Станом на 14:40 за київським часом розпочався парад спортсменів. Примітно, що в Токіо він буде найтривалішим. Через необхідність дотримуватися карантинних обмежень парад спортивних делегацій триватиме близько двох годин.

Фото: церемонія відкриття Олімпіади-2020 (twitter.com/Tokyo2020)

Нагадаємо, перші українські спортсмени вже почали свій виступ на Олімпіаді-2020.

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