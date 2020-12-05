Прохолодно та без опадів: прогноз погоди на сьогодні

У суботу, 5 грудня, на всій території України буде спостерігатися мінлива хмарність без опадів. Температура повітря вдень коливатиметься від 0 до +12 градусів.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

За прогнозом синоптиків, сьогодні у західних областях температура повітря вдень очікується від +5 до +12, а вночі стовпчики термометрів опустяться до -1 +5.

У центральних та південних областях температура повітря вдень спостерігатиметься від +1 до +3, а вночі від -3 до +2.

У східних та південних регіонах температура вдень коливатиметься від 0 до +7. Вночі вона буде в межах -6 +5.

Прогноз у Києві

У Києві та області сьогодні буде суха погода. Температура повітря вдень становитиме від 0 до +3 градусів, а вночі від -3 до 0.

Нагадаємо, погода в Україні на вихідних очікується сонячна і без опадів, але з нічними морозами. Вночі температура місцями опуститися до -10 градусів морозу.

Також РБК-Україна писало, що найближчими днями очікується невелике потепління в західних областях країни.