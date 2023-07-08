Прогреет до +34, но почти по всей Украине дожди и грозы: прогноз погоды на сегодня

Жара не покинет Украину и 8 июля. При этом почти по всей территории ожидаются дожди, грозы и местами шквалы ветра.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Сегодня в Украине ожидается переменная облачность.
В западных и Житомирской областях осадки не прогнозируют. Температура ночью 10-15°, днем 18-23°. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
На остальной территории кратковременные дожди и грозы. Ветер преимущественно северный, 7-12 м/с, в южных, центральных и восточных областях порывы и шквалы 15-20 м/с.
Температура ночью прогнозируется на уровне 14-19°, днем 20-25°. В центральных областях до 27°, а в юго-восточной части ночью 19-24°, днем 29-34°.
В столице и области переменная облачность.
Синоптики прогнозируют кратковременные дожди с грозами (днем местами).
Температура в Киеве ночью 17-19°, днем 23-25°, по области ночью 14-19°, днем 20-25°.
Ветер северный, 7-12 м/с, днем отдельные порывы 15-18 м/с.
При этом ночью ожидаются грозы, из-за чего объявлен І уровень опасности.
Напомним, вчера вечером и ночью Киев накрыла гроза. В разных районах города фиксировали молнию, сильные порывы ветра и ливень.
Кроме того, синоптики сообщали, что в июле в Украине будет теплее нормы на 1-2 градусов. Среднемесячная температура прогнозируется в пределах от 20 до 25 градусов тепла.
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