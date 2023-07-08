Прогреет до +34, но почти по всей Украине дожди и грозы: прогноз погоды на сегодня

Сегодня в Украине ожидается переменная облачность.

В западных и Житомирской областях осадки не прогнозируют. Температура ночью 10-15°, днем 18-23°. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

На остальной территории кратковременные дожди и грозы. Ветер преимущественно северный, 7-12 м/с, в южных, центральных и восточных областях порывы и шквалы 15-20 м/с.

Температура ночью прогнозируется на уровне 14-19°, днем 20-25°. В центральных областях до 27°, а в юго-восточной части ночью 19-24°, днем 29-34°.

Погода в Киеве

В столице и области переменная облачность.

Синоптики прогнозируют кратковременные дожди с грозами (днем местами).

Температура в Киеве ночью 17-19°, днем 23-25°, по области ночью 14-19°, днем 20-25°.

Ветер северный, 7-12 м/с, днем отдельные порывы 15-18 м/с.

При этом ночью ожидаются грозы, из-за чего объявлен І уровень опасности.

Напомним, вчера вечером и ночью Киев накрыла гроза. В разных районах города фиксировали молнию, сильные порывы ветра и ливень.

Кроме того, синоптики сообщали, что в июле в Украине будет теплее нормы на 1-2 градусов. Среднемесячная температура прогнозируется в пределах от 20 до 25 градусов тепла.

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