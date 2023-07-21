ua ru
Пт, 21 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Прогреет до +32, но местами дожди с грозами: погода на сегодня

Новина українською →
Пятница 21 июля 2023 07:00
Прогреет до +32, но местами дожди с грозами: погода на сегодня Фото: синоптики дали прогноз погоды на сегодня (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Погода в Украине 21 июля обещает быть жаркой. Однако в некоторых областях возможны дожди и грозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Сегодня в Украине переменная облачность. Ночью по всей территории, кроме запада, днем в восточных, Запорожской, Херсонской областях и Крыму кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории без осадков.

Температура ночью 12-17°, днем 22-27°; в южной части ночью 18-23°, днем 28-32°; в Карпатах ночью 8-13°, днем 17-22°.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Прогреет до +32, но местами дожди с грозами: погода на сегодня

Погода в Киеве

В столице и области переменная облачность. Ночью ожидается кратковременный дождь, местами гроза. Днем без осадков.

Температура по Киеву ночью 15-17°, днем 23-25°, по области ночью 12-17°, днем 22-27°.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Прогреет до +32, но местами дожди с грозами: погода на сегодня

В Европе готовятся к рекордным температурам

В некоторых регионах объявили красный уровень опасности, поскольку из-за жары жители начали терять сознание, один человек погиб. Ожидается, что в Италии температура может достигнуть 49 градусов.

К тому же, РБК-Украина рассказывало, как экстремальные температуры влияют на туризм.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гидрометцентр Погода в Украине Погода в Киеве
NEWS
Угроза теракта на ЗАЭС. Миссия МАГАТЭ все еще ждет доступ к крышам реакторных зданий
Угроза теракта на ЗАЭС. Миссия МАГАТЭ все еще ждет доступ к крышам реакторных зданий
DAILY
Юрий Игнат: F-16 может приблизить процент сбития ракет и дронов над Украиной к ста
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Юрий Игнат: F-16 может приблизить процент сбития ракет и дронов над Украиной к ста