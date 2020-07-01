Прогрестех-Україна долучилася до ініціативи з подолання проблеми безробіття молоді

Фото: Прогрестех-Україна (progresstech.ua)

"Пакт заради молоді" започаткували Міністерство молоді та спорту, Центр корпоративної соціальної відповідальності та представництво в Україні Фонду ООН у галузі народонаселення навесні 2016 року

Прогрестех-Україна долучилася до національної ініціативи із розв’язання проблем освіти та працевлаштування молоді.

Про це йдеться в повідомленні компанії на сторінці у Facebook.

Ініціатива "Пакт заради молоді" спрямована на запуск освітніх партнерських проектів за участю комерційних компаній та вищих навчальних закладів, створення робочих місць для молоді та забезпечення молодих людей менторською підтримкою з питань побудови кар’єри.

У компанії зазначають, що Прогрестех-Україна за останні 4 роки створила 270 інженерних місць для молодих спеціалістів; підтримує партнерські стосунки з Київським політехнічним інститутом ім. Ігоря Сікорського, Національним аерокосмічним університетом ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут", Національним авіаційним університетом, Харківським політехнічним інститутом, провідними вишами Дніпра, Одеси, Полтави та інших студентських центрів України та проводить з ними десятки спільних проектів. Окрім того, Прогрестех-Україна запровадила навчальні програми з підготовки студентів і випускників вишів до професійної інженерної роботи, створені на базі власних навчальних центрів у Києві, Харкові й Дніпрі.

"Пакт заради молоді" започаткували Міністерство молоді та спорту України, Центр корпоративної соціальної відповідальності та представництво в Україні Фонду ООН у галузі народонаселення навесні 2016 року. Український пакт є складником загальноєвропейської ініціативи з подолання проблеми безробіття європейської молоді, підтриманої Європарламентом, Єврокомісією та Європейською радою. Протягом 4-х років від часу заснування українського "Пакту заради молоді", до нього приєдналися близько 150 підприємств-працедавців.

Прогрестех-Україна реалізує комплекс власних освітніх інженерних програм, починаючи з 2014-2015 навчального року. В цілому протягом 6 років 200 з 380 випускників цих програм успішно пройшли додаткове тестування, співбесіду та приєдналися до інженерної команди Прогрестех-Україна.

Запуск освітнього напряму в діяльності Прогрестех-Україна ініціював засновник міжнародного холдингу Progresstechgroup Володимир Кульчицький.

Мета навчальних проектів - популяризація інженерних професій, підвищення рівня технічної освіти в Україні, підготовка молодих фахівців до професійної інженерної роботи й інтеграції в міжнародний поділ праці, збереження і розвиток національного інтелектуального кадрового потенціалу.

Нагадаємо, Прогрестех-Україна на сьогодні є найбільшою компанією Progresstechgroup - міжнародний холдинг зі штаб-квартирою в Х'юстоні (штат Техас, США). У складі Progresstechgroup - ряд інжинірингових центрів в Європі і Північній Америці, 14 офісів по всьому світу.

В Україні група також представлена конструкторським центром Аеро ДС, українськими підрозділами компаній PT-Americas, Tucana Engineering і Соupi.

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Автор: РБК-Україна