Україна в ТКГ пропонує прискорити обмін покроковим виконанням формули "всіх на всіх"

Тристороння контактна група по врегулюванню ситуації на Донбасі на сьогоднішньому своєму засіданні не змогла досягти якогось прогресу у питаннях перемир'я і обміну утримуваними особами із-за позиції російської сторони. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-секретаря представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарки Оліфер на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

За її словами, "у зв'язку з позицією РФ не вдалося досягти жодного прогресу ні по впровадженню "хлібного перемир'я". Сторони не змогли домовитися про звільнення утримуваних осіб.

Крім того, вона наголосила, що українська сторона не заперечує проти звільнення утримуваних у форматі "всіх встановлених на всіх встановлених", "але пропонує прискорити цей процес покроковим виконанням цієї формули".

"Сподіваємося, що наступна зустріч Тристоронньої контактної групи в Мінську, запланований на 17 липня, буде більш конструктивною", - зазначила Оліфер.

Нагадаємо, при цьому спецпредставник ОБСЄ в ТКГ Мартін Сайдік заявив, що сторони на засіданні тристоронньої контактної групи по Донбасу в Мінську продовжили обговорювати висновок "хлібного перемир'я" і підтвердили його необхідність.