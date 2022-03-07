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Є прогрес у поставках зброї. Резніков обіцяє "сюрприз" військам РФ

Автор: Юлія Бойко

Україна домоглася значного прогресу в поставках зброї та боєприпасів з-за кордону. Це має стати "сюрпризом" для військ Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook міністра оборони Олексія Резнікова.

За його словами, надійшло вже більше 20 000 звернень від іноземних добровольців, готових приїхати в Україну, щоб воювати проти росіян.

"Не буду коментувати постачання зброї та боєприпасів - це делікатний момент. Нехай ворога чекає сюрприз. Знайте: є значний прогрес. Крім іншого, за останні 3 дні вже доставлено, їде в Україну або законтрактовано понад 50 тисяч шоломів і бронежилетів", - зазначив він.

Резніков додав, що Україна "перехоплює" у постачальників вже зшиту форму для армій країн НАТО.

"Нехай наші захисники будуть одягнені в різне. Головне - щоб було зручно бити ворога", - додав міністр.

Нагадаємо, раніше Україна подала новий запит до Німеччини на постачання танків, бойових вертольотів і кораблів.

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Олексій РезніковВійна Росії проти України