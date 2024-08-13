Программу "єВідновлення" расширили для новой категории граждан: в Раде рассказали подробности

Возможность подавать заявления на компенсацию по программе "єВідновлення" расширили для законных представителей несовершеннолетних детей и недееспособных лиц. Теперь при подаче заявления можно выбрать, кто обращается: законный представитель или представитель по доверенности.

Об этом заявила глава комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее выступление.

От того, кто именно подается на компенсацию – законный представитель или по доверенности, будет зависеть и то, кто по факту получит деньги. Если будет подаваться законный представитель, то средства отправят на его карту "єВідновлення", если по доверенности - на карточку заявителя, а не представителя.

Она отметила, что сегодня граждане, которые не могут подать заявление самостоятельно, могут это сделать не только при участии лица, на которое оформили доверенность, но и при участии своих законных представителей. Это актуально в случаях, когда владельцы поврежденного или разрушенного жилья – дети, которым не исполнилось 18 лет, или недееспособные лица.

Раньше в таких случаях выходом из ситуации было оформление доверенности, но теперь, если речь идет о законных представителях - родителях, близких родственниках, за доверенностью можно не обращаться.

"Во-первых, оформление доверенности – платная услуга. Во-вторых, доверитель, то есть тот, кто дает право действовать от его имени, должен обратиться для оформления доверенности к нотариусу, или в ЦНАП. Но ребенок может банально находиться за границей, или человек является недееспособным, если речь идет о взрослом. Тогда оформление доверенности невозможно", - отметила Шуляк.

Парламентарша подчеркнула, что такие случаи были совсем не единичны, то есть речь шла далеко не о нескольких лицах. Соответственно, инициаторы программы поняли, что на такое расширение у украинцев высокий запрос.

Техническая возможность, пояснила Шуляк, заключается в доработке функционала подачи заявлений от представителей заявителя через сотрудников ЦНАП или нотариусов, а именно:

Работники ЦНАП и нотариусы теперь могут принимать заявления не только от представителей собственников жилья по доверенности, но и от его законных представителей без доверенности;

В зависимости от выбранного типа представителя, изменяется порядок начисления средств: если подается законный представитель, средства будут начислены на его карту "єВідновлення", если по доверенности - на карточку заявителя, а не представителя;

Также законного представителя теперь можно выбрать в качестве получателя средств программы "єВідновлення", если у поврежденного жилья есть совладельцы и они предоставили на это согласие через "Дію" или нотариуса.

Шуляк отметила еще одно обновление функционала - отныне одновременно с подачей заявления на "єВідновлення" в "Дії" можно заказать справку о несудимости, без которой выплата невозможна.

"Это инструмент блокирования доступа к "єВідновлення" тех, кто совершил преступления против национальной безопасности — коллаборантов и предателей. Согласитесь, помогать таким лицам в ремонте жилья было бы довольно странно. Раньше получение такой справки было достаточно длительным процессом, но благодаря цифровизации процессов этот этап значительно ускоряется. На практике это означает, что граждане будут проходить процесс подачи и обработки заявки гораздо быстрее», – пояснила Елена Шуляк.

Напомним, украинцы, чье жилье находится на временно-оккупированных территориях, ожидают от правительства постановления, которое, наконец, предоставит им возможность подаваться на "єВідновлення". Отметим, что в июле возможность подаваться на компенсацию по программе получили граждане, жилье которого находится в зоне активных боевых действий.