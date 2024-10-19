Программу базовой военной подготовки планируют увеличить: что известно

Межевикин объяснил, что наращивание системы подготовки планируется осуществить в первую очередь в ходе:

базовой общей военной подготовки,

профессиональной подготовки,

профессиональной подготовки рядового состава,

подготовки инструкторов и сержантского состава

конфигураций подходов в коллективной подготовке.

"Мы планируем изменить форматы и подходы к обучению военнослужащих, повысить ответственность всей командирской вертикали за подготовку личного состава и трансформировать систему подготовки инструкторов. Одним из важных шагов, которые сделаны для наращивания подготовки и улучшения качества обучения наших военнослужащих в учебных центрах, является увеличение сроков проведения подготовки. С этой целью разработана и утверждена программа со сроком обучения полтора месяца", - сообщил он.

В то же время, по словам заместителя начальника, по решению главнокомандующего Вооруженными силами Александра Сырского, на фондах четырех ключевых учебных центров уже начался пилотный проект увеличения подготовки на полтора месяца. В настоящее время привлечены около 500 военнослужащих.

"В обновленной программе БОВП, в частности, предусмотрены основы применения БПЛА и окопного РЭБ, использование средств радиоэлектронной разведки. Также предполагается повышение тактики огневой подготовки, разведывательно-диверсионной деятельности и навыков выживания на поле", - отметил он.

Межевикин сообщил, что базовая подготовка будет осуществляться исключительно в учебных центрах. Это важно, учитывая, что для любой подготовки вне учебных центров необходимо назначить администрацию, выделять инструкторский преподавательский состав и научно-педагогический персонал.