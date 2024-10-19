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Программу базовой военной подготовки планируют увеличить: что известно

Фото: программу базовой военной подготовки планируют увеличить (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Программа базовой военной подготовки в учебных центрах для мобилизованных планируется увеличить до 1,5 месяца. В настоящее время длительность БОВП не менее месяца.

Об этом заявил заместитель начальника Главного управления доктрин и подготовки Генштаба ВСУ Герой Украины полковник Евгений Межевикин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

Межевикин объяснил, что наращивание системы подготовки планируется осуществить в первую очередь в ходе:

  • базовой общей военной подготовки,
  • профессиональной подготовки,
  • профессиональной подготовки рядового состава,
  • подготовки инструкторов и сержантского состава
  • конфигураций подходов в коллективной подготовке.

"Мы планируем изменить форматы и подходы к обучению военнослужащих, повысить ответственность всей командирской вертикали за подготовку личного состава и трансформировать систему подготовки инструкторов. Одним из важных шагов, которые сделаны для наращивания подготовки и улучшения качества обучения наших военнослужащих в учебных центрах, является увеличение сроков проведения подготовки. С этой целью разработана и утверждена программа со сроком обучения полтора месяца", - сообщил он.

В то же время, по словам заместителя начальника, по решению главнокомандующего Вооруженными силами Александра Сырского, на фондах четырех ключевых учебных центров уже начался пилотный проект увеличения подготовки на полтора месяца. В настоящее время привлечены около 500 военнослужащих.

"В обновленной программе БОВП, в частности, предусмотрены основы применения БПЛА и окопного РЭБ, использование средств радиоэлектронной разведки. Также предполагается повышение тактики огневой подготовки, разведывательно-диверсионной деятельности и навыков выживания на поле", - отметил он.

Межевикин сообщил, что базовая подготовка будет осуществляться исключительно в учебных центрах. Это важно, учитывая, что для любой подготовки вне учебных центров необходимо назначить администрацию, выделять инструкторский преподавательский состав и научно-педагогический персонал.

Напомним, что с октября этого года мобилизация в Украине несколько изменила правила.

В частности, вводится набор в армию в обход военкоматов и останавливается призыв определенной категории молодых людей до 25 лет.

Подробнее о новых правилах, и будет ли "экономическая бронь", можно узнать в материале РБК-Украина.

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