Програма доступної іпотеки: скільки українців готові взяти кредит на житло під 7%

У березні 2021 року знали про державну програму " Доступна іпотека 7 %" майже близько половини українців (50%). З них 16% чули багато, 34% - щось чули.

За даними опитування, 68% не хочуть брати кредит на житло, 13% не виключають такої можливості, але потребують більше інформації, 7% хотіли б взяти участь у програмі, але вже мають житло, 6% заявили, що однозначно взяли б кредит, оскільки не мають житла.

Опитування проводилося Соціологічною групою "Рейтинг" з 13 по 21 березня 2021 року на замовлення Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту по всій Україні крім окупованих Росією територій. Методом особистих інтерв'ю за місцем проживання респондентів опитано 2 400 осіб. Межа похибки при 95-процентному рівні довіри не перевищує 2%.