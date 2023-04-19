Программа медицинских гарантий. Украинцам рассказали, существует ли лимит на бесплатные услуги

Украинцы могут получить бесплатные медицинские услуги по программе медицинских гарантий в любом медицинском учреждении, если у него есть договор с НСЗУ.

В ведомстве напомнили, что услуги будут предоставляться бесплатно независимо от формы собственности и места его нахождения. За них будет платить государство. При этом лимитов на предоставление безвозмездных услуг как в коммунальных, так и в частных медицинских учреждениях по договору НСЗУ – не существует.

"Пациент имеет право обращаться к своему семейному врачу столько, сколько необходимо по состоянию здоровья. Также нет лимитов на количество обследований или анализов. Необходимость проведения того или иного обследования определяет семейный врач, согласно состоянию здоровья пациента/ки", - сказано в сообщении.