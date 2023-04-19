Программа медицинских гарантий. Украинцам рассказали, существует ли лимит на бесплатные услуги

Украинцы могут получить бесплатные медицинские услуги по программе медицинских гарантий в любом медицинском учреждении, если у него есть договор с НСЗУ.
Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.
В ведомстве напомнили, что услуги будут предоставляться бесплатно независимо от формы собственности и места его нахождения. За них будет платить государство. При этом лимитов на предоставление безвозмездных услуг как в коммунальных, так и в частных медицинских учреждениях по договору НСЗУ – не существует.
"Пациент имеет право обращаться к своему семейному врачу столько, сколько необходимо по состоянию здоровья. Также нет лимитов на количество обследований или анализов. Необходимость проведения того или иного обследования определяет семейный врач, согласно состоянию здоровья пациента/ки", - сказано в сообщении.
Отметим, что в Украине есть список медуслуг, которые предоставляются бесплатно. РБК-Украина объясняла, куда жаловаться, если у вас требуют деньги.
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