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Программа медицинских гарантий. Украинцам рассказали, существует ли лимит на бесплатные услуги

Фото: украинцам рассказали, существует ли лимит на бесплатные услуги (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Украинцы могут получить бесплатные медицинские услуги по программе медицинских гарантий в любом медицинском учреждении, если у него есть договор с НСЗУ.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

В ведомстве напомнили, что услуги будут предоставляться бесплатно независимо от формы собственности и места его нахождения. За них будет платить государство. При этом лимитов на предоставление безвозмездных услуг как в коммунальных, так и в частных медицинских учреждениях по договору НСЗУ – не существует.

"Пациент имеет право обращаться к своему семейному врачу столько, сколько необходимо по состоянию здоровья. Также нет лимитов на количество обследований или анализов. Необходимость проведения того или иного обследования определяет семейный врач, согласно состоянию здоровья пациента/ки", - сказано в сообщении.

Отметим, что в Украине есть список медуслуг, которые предоставляются бесплатно. РБК-Украина объясняла, куда жаловаться, если у вас требуют деньги.

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Министерство здравоохранения Украинылікарі