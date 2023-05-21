Программа "єВідновлення": что делать, если жилье в "Дії" не отображается

Первый способ

Обратиться к государственному регистратору при органе местного самоуправления в вашем сообществе. Он внесет данные в реестр. При отсутствии в реестре или архивах направит запрос в Бюро технической инвентаризации (БТИ) для подтверждения права собственности.

Второй способ

Если право на недвижимое имущество возникло до 2013 года, подать заявление на его государственную регистрацию можно в Действии. Для этого на портале необходимо выбрать услугу "Государственная регистрация прав на недвижимое имущество" и "Подать заявление".

Подробнее о документах, которые нужно собрать, и алгоритме действий подачи заявления разъяснено по ссылке.