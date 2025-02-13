Проигрывает демократия: Кличко отреагировал на санкции против Порошенко

"Когда к борьбе с врагом внешним добавляется политическая борьба внутри страны, - проигрывает демократия. И страна в целом...", - заявил Виталий Кличко.

Как известно, сегодня, 13 февраля, Совет нацбезопасности и обороны официально ввел санкции против 5-го Президента Украины, народного депутата Украины Петра Порошенко. Об основаниях в официальных документах не сообщается. Порошенко назвал это решение "зачисткой политического поля".

Накануне Виталий Кличко, выступая на форуме "Демократическая устойчивость Украины во время войны и в период восстановления", заявил, что в стране наблюдаются тревожные процессы, направленные на централизацию власти. И предостерег от сворачивания демократических преобразований. Также Кличко заявлял о наступлении на местное самоуправление.