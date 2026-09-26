Прогнозировать на год вперед: в NAUDI призвали изменить подход к разработке оружия

Реакция на угрозы опаздывает

По словам Гончарова, в 2026 году оправдались риски, о которых говорили еще с прошлого года и в начале этого года - применение противником новых средств поражения.

Однако эффективность реакции и взаимодействия государства и бизнеса не была стопроцентной: сейчас индустрия реакционно решает вопрос противодействия реактивным "Шахедам" и малым крылатым ракетам, и на это нужно больше времени, чем хотелось бы.

Гончаров отметил, что тенденция наращивания реактивной составляющей в средствах поражения противника была очевидна еще в начале прошлого года. Однако, по его словам, ни государство, ни бизнес до конца не общались между собой, чтобы быть готовыми к массовому применению таких средств.

Пока решения уже прорабатываются, говорит Гончаров, однако важно понимать: то, что разрабатывается сегодня, не останется эффективным спасительным решением на несколько лет.

Синергия с военными и Генштабом

Такая тенденция, по словам CEO NAUDI, будет постоянной, поэтому индустрии нужно более активно разрабатывать новые изделия - в синергии с боевыми подразделениями, Министерством обороны и Генеральным штабом.

Гончаров призвал прогнозировать решения, эффективность которых будет на поле боя, максимально обмениваться опытом и масштабировать наработки, которые получают украинские инженеры в кооперации с военнослужащими.

Именно в этом, по его словам, сила украинской оборонной индустрии - и это признает весь мир. Сочетание технологичности решений и новационности на поле боя, подытожил Гончаров, позволяет быть сильнее и эффективнее противника.