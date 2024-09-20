Прогнозы не оправдались. Сколько новых учеников из Украины пошли в польские школы

Часть родителей столкнулись со сложностями с записью детей в школы

В Польше для украинских детей со временной защитой была введена школьная обязанность. В этой связи в правительстве прогнозировали, что в школы с 1 сентября придут 80 тысяч новых учеников из Украины. Однако к польскому школьному образованию присоединились около 40 тысяч украинских детей. Об этом сообщил спикер Министерства образования Петр Острембский.

"Пока мы можем говорить об около 40 тысячах учеников из Украины. Это число, конечно, касается всех 16 воеводств, но на каждое из них выпадает небольшое количество учеников. Поэтому у школ нет проблем с принятием учеников из Украины", – отметил он.

У экспертов две версии, почему украинских детей в школах меньше, чем ожидалось.

"Или детей из Украины в Польше значительно меньше, чем мы думаем, или часть тех детей, которые в Польше, несмотря на школьную обязанность, с 1 сентября не присоединились к польской образовательной системе", - объяснил эксперт по вопросам образования Центра гражданского образования Енджей Витковский.

В то же время часть родителей испытывают сложности с записью детей в польские школы, которые обсуждают в украинских группах в соцсетях. Например, когда в школах нет мест или украинским детям предлагают записаться в класс, который на два года младше того, куда они должны были пойти.

Всего в польских заведениях дошкольного, начального и среднего образования на 1 июля обучалось 178 365 украинцев. В начальных и средних школах насчитывалось 147 755 учеников-беженцев из Украины. Еще 3 0610 детей посещали детские сады и центры дошкольной подготовки.

Фото: Урок в польской школе (gettyimages.com)

Школьная обязанность для украинских детей в Польше

Изменения в спецзакон о помощи украинцам в Польше, вступившие в силу с 1 июля, предусматривают, что все дети с временной защитой должны посещать школы в Польше. До сих пор родители могли выбирать дистанционную форму обучения в украинской системе образования, но теперь это не освобождает от школьной обязанности в Польше. Украинских беженцев, которые не запишут детей в школу, лишат польских "детских" выплат (около 8000 грн ежемесячно) и могут наказывать штрафами.

Исключение из обязанности посещать школу в Польше было сделано только для учеников выпускных классов, которые будут сдавать НМТ.