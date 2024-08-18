Прогноз погоды в Украине: где ждать жары до +36
Погода в Украине 18 августа будет жаркой, в некоторых областях ожидается до +36 градусов. В ряде регионов возможен мелкий дождь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине
По прогнозам синоптиков, сегодня будет переменная облачность. Ветер преимущественно юго-восточный, 3-8 м/с.
В некоторых областях днем возможен небольшой дождь, а именно на западе Украины, а также в Житомирской, Киевской, Винницкой и Черкасской областях. Синоптики также предупреждают о кратковременных грозах.
Днем температура воздуха будет в районе +29 +34 градусов. В Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Херсонской областях местами сильная жара до +35 +36 градусов. В Карпатах днем от +22 до +27.
Ночью столбики термометров покажут +14 +19 градусов.
Погода в Киеве
Сегодня в Киеве, как и по всей стране, переменная облачность. В столице днем возможен кратковременный дождь, а в Киевской области местами гроза.
Температура воздуха днем будет от +31 до +33, а ночью от +16 до +18.
Напомним, синоптики предупреждали о новой волне жары в Украине. На фоне повышения температуры украинцев предупреждали также о возможных отключениях света.
Энергетики не исключали возможное возвращение к ограничениям, поскольку в жару растет потребление, которое не покрывается генерацией.
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