Прогноз погоды в Украине: где ждать жары до +36

Погода в Украине 18 августа будет жаркой, в некоторых областях ожидается до +36 градусов. В ряде регионов возможен мелкий дождь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков, сегодня будет переменная облачность. Ветер преимущественно юго-восточный, 3-8 м/с.

В некоторых областях днем возможен небольшой дождь, а именно на западе Украины, а также в Житомирской, Киевской, Винницкой и Черкасской областях. Синоптики также предупреждают о кратковременных грозах.

Днем температура воздуха будет в районе +29 +34 градусов. В Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Херсонской областях местами сильная жара до +35 +36 градусов. В Карпатах днем от +22 до +27.

Ночью столбики термометров покажут +14 +19 градусов.

Погода в Киеве

Сегодня в Киеве, как и по всей стране, переменная облачность. В столице днем возможен кратковременный дождь, а в Киевской области местами гроза.

Температура воздуха днем будет от +31 до +33, а ночью от +16 до +18.