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Прогноз піку і спаду коронавірусу в Україні змінився: роз'яснення Радуцького

Автор: Владислав Красінський, Анастасія Рокитна

В Україні прогнозували пік коронавірусу на середину листопада. Однак, він може наступити раніше.

Про це повідомив у коментарі РБК-Україна голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.

За його словами, в деяких регіонах "червоної" зони в три рази збільшилася кількість вакцинацій в день. Він вважає, якщо така тенденція продовжиться, "то може і весняної хвилі не буде".

"Пік прогнозували на середину листопада, але судячи з цифр, які бачимо зараз, боюся, що він настане навіть раніше. Спираючись на статистику минулих хвиль пік, спад почнеться не раніше січня, в кращому випадку", - повідом він.

Радуцький додав, що вакцини вистачить, за даними МОЗ, середній залишок на складах в районі 10 млн доз і поставки не припиняються.

Нагадаємо, в Україні вперше понад 22 тисячі нових випадків та 546 смертей.

Зазначимо, в Україні з 21 жовтня почали діяти нові правила перевезень пасажирів всередині країни.

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КоронавірусМихайло Радуцький