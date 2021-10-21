Прогноз піку і спаду коронавірусу в Україні змінився: роз'яснення Радуцького

За його словами, в деяких регіонах "червоної" зони в три рази збільшилася кількість вакцинацій в день. Він вважає, якщо така тенденція продовжиться, "то може і весняної хвилі не буде".

"Пік прогнозували на середину листопада, але судячи з цифр, які бачимо зараз, боюся, що він настане навіть раніше. Спираючись на статистику минулих хвиль пік, спад почнеться не раніше січня, в кращому випадку", - повідом він.

Радуцький додав, що вакцини вистачить, за даними МОЗ, середній залишок на складах в районі 10 млн доз і поставки не припиняються.