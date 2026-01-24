Прогноз курса доллара на конец января. Пора ли продавать валюту?

В конце января спрос на валюту постепенно выровняется и в определенные дни он будет почти равен предложению, что позволит НБУ сократить объем интервенций на межбанковском рынке, считает банкир.

Также умеренной остается инфляция. В декабре рост цен был минимальным, а годовой показатель снизился до 8%. "Прогноз на январь также не предусматривает существенного ускорения инфляции, что важно для валютных ожиданий", - считает Лесовой.

В течение 26 января - 1 февраля не ожидается резких колебаний соотношения стоимости пары евро-доллар на международном рынке, при отсутствии изменений на мировых рынках. Прогноз по этому соотношению на указанный период - 1,155-1,17 долларов за одно евро.

Единственным фактором, считает Тарас Лесовой, который может приводить к краткосрочным колебаниям на наличном рынке остается война.

В совокупности эти факторы позволяют прогнозировать небольшое снижение наличных курсов доллара до 42,50-43,50 гривен, а евро - до 49,00-50,5 гривен. Разница между курсами купли-продажи доллара в кассах коммерческих банков ожидается на уровне 0,5-0,6 гривен, а в обменниках - 0,6-1 гривна, для евро эти показатели могут составлять 0,8-1 гривна и 1-1,3 гривны соответственно.

На межбанковском рынке, эксперт прогнозирует коридоры допустимых значений для доллара в пределах 42,75-43,25 гривен и 49,00-50,5 гривен для евро.