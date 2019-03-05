Профспілка "Укрнафти" під ВРП вимагала припинити тиск на суддів

У акції взяло участь понад 1 тис. співробітників "Укрнафти"

Возле Высшего совета правосудия (ВСП) сегодня, 5 марта, прошла анонсированная профсоюзом ПАО "Укрнафта" акция протеста сотрудников компании. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрнафты".

Как отмечается, в акции приняло участие более 1 000 сотрудников "Укрнафты" из разных регионов, где работает компания, общественных активистов, а также народные депутаты.

Участники пытались привлечь внимание к проблеме незаконной управляемости и "зависимости судей со стороны коррумпированных представителей ВСП", а также заставить чиновников прекратить вмешательство в работу судей и наладить прозрачный механизм собственной деятельности.

Протестующие требовали прекратить давление на судей, обеспечить прозрачность функционирования ВСП, гарантировать невмешательство в деятельность судей, в частности тех, что рассматривают дело при участии "Укрнафты" и "Аркони Газ-Энергия", отстранить от должности члена ВСП Маловацького А.В., которого, по данным пресс-службы, связывают с интересами "Аркони Газ-Энергия".

Участник акции Сергей Наследников, руководитель бизнес-подразделения "Укрнафта" (Восток) отметил, что митинг должен стать примером сплоченности трудового коллектива компании, особенно, когда речь идет о праве на труд.

"Укрнафта" вкладывала значительные финансовые средства в геологическое изучение Краснолуцкого газоносного месторождения. Естественно, что мы возмущены ситуацией с незаконной выдачей Госгеонедрами спецразрешения без аукциона фирме, которую связывают с интересами одного из членов ВСП. При условии, когда суды остаются в стороне от процесса восстановления прав многотысячного рабочего коллектива "Укрнафты", такие акции, как эта, – единственная для нас возможность отстоять свои законные права на осуществление добывающей деятельности и побудить коррумпированных чиновников прекратить беспредел", - заявил он.

Менеджер департамента интегрированного управления месторождениями в Полтавской области "Укрнафты" Андрей Максимов в свою очередь рассказал, что Краснолуцкое месторождение как часть Свистунковско-Краснолуцкой газоносной площади изучалось и разрабатывалось "Укрнафтой" более 15 лет.

"Но путем откровенных и циничных манипуляций с запасами газа и газового конденсата на этом месторождении, "Аркона" осуществила непонятную апробацию уже утвержденных "Укрнафтой" запасов, а Госгеонедра допустили фактически запрещенное Кодексом Украины о недрах дублирование оценки запасов. При этом "Аркона" еще и уменьшила их в десятки раз: с начальных добывающих почти 1,6 млрд м3 свободного газа и 96 тыс. т конденсата, утвержденных в 2010 году ГКЗ Украины, до 320 млн м3 свободного газа и 17 тыс. т конденсата начисленных "Арконой". Это позволило им недоплатить в государственный бюджет десятки миллионов гривен. "Укрнафта" в судебном порядке уже несколько лет пытается доказать незаконный характер выдачи спецразрешения "Арконе" и заявляет о нанесении многомиллионного ущерба государству, однако судьи, которые рассматривают эту тяжбу, будучи "заложниками" системы рассмотрения ВСП дисциплинарных дел против них, вероятно, просто боятся выносить законные решения", - заявил он.

Участник пикета отметил, что мирная акция сотрудников "Укрнафты" является попыткой не допустить увольнения и безработицы нескольких тысяч сотрудников, которые задействованы в процессе газодобычи в Полтавской области.

"Я уверен, что наша компания и в дальнейшем будет применять абсолютно все доступные законные механизмы для восстановления наших нарушенных прав и имущественных прав государства", - добавил он.