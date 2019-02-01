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Профспілка НСТУ назвала факти зловживання Аласанії

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Профсоюз НОТУ сообщил о фактах злоупотреблений со стороны Зураба Аласании. Об этом говорится в письме Первичной организации ПАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" Всеукраинского профсоюза работников сферы компьютерных и информационных технологий в адрес председателя Наблюдательного Совета ПАО "НОТУ" Татьяны Лебедевой, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ZIK.

Речь идет, в частности, о многочисленных нарушениях трудового законодательства, хищении средств, огромных зарплатах и премиях для руководства и мизерные зарплаты без положенных надбавок для простых работников, также о кумовстве и назначении лиц без надлежащего образования и квалификации, пишет ZIK.

"На сегодня общественными организациями изучены и переданы Всеукраинскому профсоюзу резонансные материалы о незаконности масштабного увольнения наемных работников ПАО "НОТУ" весной 2017 года", - говорится в сообщении. 

Также общественные организации бьют тревогу по поводу массового нарушения в компании трудовых прав, а также обращают внимание на открытие ряда уголовных производств.

Напомним, Аласанию отстранили от выполнения обовязанностей председателя правления "Национальной общественной телерадиокомпании Украины".

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