Профориентацию будут начинать с 5-го класса: что изменится для учеников и родителей

Напомним, МОН обновило правила дистанционного обучения, которые вступят в силу с 1 сентября 2025 года. Новые требования предусматривают формирование дистанционных классов из минимум 10-20 учеников в зависимости от региона, поддержку украиноведческого обучения для детей за рубежом и индивидуальный педагогический патронаж на временно оккупированных территориях. Обучение в зонах боевых действий возможно дистанционно без перевода в другую школу.

Также РБК-Украина рассказывало, что МОН утвердило Типовую образовательную программу для 10-12 классов в рамках реформы "Новая украинская школа". Ученики смогут выбирать профиль (языково-литературный, социально-гуманитарный, STEM) и внепрофильные курсы, а обязательных предметов в 12 классе станет меньше - 5-8 вместо 14. Обучение разделено на адаптационный 10 класс и профильные 11-12 классы.

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