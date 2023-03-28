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Профицит генерации в энергосистеме позволяет Украине экспортировать электроэнергию, - Галущенко

Фото: министр энергетики Герман Галущенко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Украина может экспортировать в Европу переизбыток электроэнергии, что позволит привлечь в страну дополнительные средства для восстановления энергосистемы после вражеских атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра энергетики Германа Галущенко.

"Сейчас у нас есть профицит генерации в энергосистеме, поэтому есть возможность для экспорта электроэнергии в европейские страны. Это взаимовыгодный процесс, поскольку Европа может получать электроэнергию по приемлемым ценам, а украинские генерирующие компании могут зарабатывать средства", - сказал он.

Галущенко отметил, что доходы по экспорту электроэнергии можно использовать для восстановления мощностей украинской энергосистемы.

Также он добавил, что для Украины очень важно решение ENTSO-E об увеличении возможностей для импорта и экспорта электроэнергии между Украиной и Евросоюзом.

Напомним, ранее комитет Верховной рады по энергетике и жилищно-коммунальным услугам выступил за возобновление экспорта электроэнергии.

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Герман ГалущенкоЭлектроэнергия