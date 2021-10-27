Профільні міністерства презентували результати щодо реалізації проектів у межах Нацстратегії безбар’єрності

Сім профільних міністерств презентували результати виконання Плану заходів з реалізації Нацстратегії безбар’єрності за третій квартал 2021 року. Йдеться про флагманські проекти, що стосуються забезпечення фізичної доступності громадських будівель, розвитку інфраструктурної безбар’єрності, доступу до інтернету в українських селах, розбудови інклюзивного освітнього середовища тощо.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова, який головував на засіданні Ради безбар'єрності.

"Ми живемо у світі, де є всі умови та можливості, аби забезпечити рівний та повноцінний доступ кожної людини до будь-якого простору, інформації, виду діяльності, медичних та адміністративних послуг. І це має стати нашою реальністю. У Мінрегіоні наразі триває робота щодо вдосконалення державних будівельних норм, аби будівлі зводились з урахуванням норм інклюзивності. Також за нашої ініціативи у регіонах було проведено моніторинг відповідності наявних громадських будівель вимогам безбар’єрності. За проміжними результатами від ОДА, безбар’єрними визначено лише близько 10% будівель, частково безбар’єрними - тільки 33%. Цю ситуацію потрібно змінювати докорінно. У пріоритеті регіонального розвитку - створити умови для 100% безбар’єрного середовища в Україні", - зазначив міністр Олексій Чернишов.

Зокрема, у Мінрегіоні триває робота над реалізацією флагманського проекту, який покликаний:

запровадити нові та гармонізувати європейські стандарти у сфері доступності об’єктів фізичного оточення;

забезпечити контроль за дотриманням державних будівельних норм і стандартів щодо фізичної доступності громадських будівель;

посилити відповідальність за порушення таких вимог;

провести моніторинг безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг.

Також на засіданні було затверджено Комунікаційну стратегію до Плану заходів. Основою для розробки документу став контент-аналіз медіа щодо висвітлення теми безбар’єрності у січні-червні 2021 року, кількісне дослідження знання та розуміння громадянами терміну "безбар’єрність", а також експертні інтерв’ю зі стейкхолдерами та комунікаційними командами міністерств.