RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Профильный комитет Рады будет голосовать за ликвидацию Комиссии по игорному бизнесу

Фото: профильный комитет Рады будет голосовать за ликвидацию Комиссии по игорному бизнесу (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Завтра, 4 апреля, комитет Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики проведет голосование по ликвидации Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал народного депутата Ярослава Железняка.

По словам Железняка, голосование состоится на основе доработанного закона №9256-д.

"Также туда войдут нормы по ужесточению наказания за незаконную рекламу, систему онлайн-мониторинга и прочее", - добавил он.

Ограничение работы онлайн-казино

29 марта военнослужащий 59 бригады Павел Петриченко создал петицию на сайте Офиса президента по ограничению работы онлайн-казино. В течение нескольких часов она набрала 26 тысяч голосов.

В этот же день президент Владимир Зеленский поручил Службе безопасности Украины, Госспецсвязи, Министерству цифровой трансформации и Совету национальной безопасности проанализировать соответствующий вопрос.

2 апреля президент заявил о подготовке шагов, которые придадут необходимый контроль над отраслью.

Также напомним, что в 2020 году Рада поддержала во втором чтении законопроект по регулированию игорного бизнеса и в тот же год был создан КРАИЛ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Верховная рада