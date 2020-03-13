У професійному тенісі не відбудеться жодного матчу до кінця квітня

Жіноча тенісна асоціація (WTA) прийняла рішення скасувати турнір в Боготі (Колумбія) через пандемію коронавірусу. Про це повідомляється на сайті організації.

Зазначається, що дана міра пов'язана з рішенням уряду країни про заборону масових заходів та часткове закриття кордонів. Змагання повинні були пройти з 6 до 12 квітня.

Турнір WTA в Боготі став останнім змаганням під егідою цієї організації, який був запланований на найближчі п'ять тижнів. Таким чином, після його скасування в професійному тенісі не відбудуться жодного матчу до 20 квітня.

Також були скасовані турніри в Індіан-Уеллс, запланований на 9-22 березня, Маямі (23 березня - 5 квітня), Чарльстоні (4-12 квітня) та змагання серії 125k у Гвадалахарі, який повинен був стартувати 15 березня.

Раніше WTA не стала оголошувати про припинення своїх сезонів, як це зробило керівництво Міжнародної федерації тенісу (ITF) і Асоціації тенісистів-професіоналів (ATP).

Пандемія коронавірусу може торкнутися і турнірів серії Великого шолома: варіант скасування змагання розглядають організатори Вімблдону та Ролан Гаррос.

Нагадаємо, через скасування турніру в Індіан-Уеллсі перша ракетка України Еліна Світоліна не зможе захистити торішні очки за виступ на турнірі і втратить місце в топ-5 рейтингу.