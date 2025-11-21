Профессия будущего: кто такие маркшейдеры и почему в Украине растет на них спрос

В компании отмечают, что сегодня спрос на маркшейдеров растет быстрее, чем большинство цифровых профессий.

Кто такие маркшейдеры

Маркшейдер - это инженер-аналитик, занимающийся пространственными измерениями, создающий 3D-модели подземных объектов, контролирующий деформации грунтов и конструкций, рассчитывающий направления разработки месторождений или строительства.

Его задача - обеспечить точность до миллиметра, ведь любая погрешность может стоить безопасности целых сооружений.

Где обучают этой профессии

Сейчас в Украине только один университет готовит маркшейдеров полного цикла, от бакалавра до PhD - это "Метинвест Политехника". Программа обучения здесь совмещает академическую подготовку с реальной производственной практикой.

Студенты с первого курса изучают специальные дисциплины – геодезию, горную графику, картографию, 3D-моделирование, работу с геоинформационными системами. В учебном процессе используют дроны, лазерные сканеры, тахеометры, GPS-станции - оборудование, применяемое на современных горных и строительных предприятиях.

К преподаванию привлечены специалисты по международному опыту - в частности, PhD Марина Батур, выпускница Стамбульского технического университета, преподает на английском и делится практикой использования маркшейдерских технологий в Турции и ЕС.

"Это не просто обучение, а инвестиция в будущее украинской горной отрасли. Студенты работают с современными инструментами и получают практические знания, которые можно применить на производстве", - говорит она.

Практика студентов проходит на предприятиях "Метинвеста" - в карьерах, шахтах и ​​металлургических комбинатах. Там они учатся производить подземные измерения, контролировать устойчивость пород и координировать строительство подземных объектов.

Маркшейдеры нужны не только в горной отрасли, но и в строительстве метро, ​​мостов, подземных укрытий, тоннелей, логистических и промышленных проектах. Их навыки становятся все более важными во время масштабного восстановления Украины.

"Спрос на маркшейдеров растет, потому что опытных специалистов становится меньше, а без них не может работать ни одно горно-металлургическое предприятие. После войны профессия получит новое дыхание и станет ключевой для восстановления страны", - говорит магистр "Метинвест Политехники" Игорь Кириченко.

Образование в "Метинвест Политехника"

Как известно, вуз "Метинвест Политехника" открыла компания "Метинвест". Главные направления обучения - металлургия, горное дело, энергетика, ИТ, робототехника, экологическая инженерия.

За пять лет учебу здесь приступили уже более 1330 студентов, а более 267 выпускников уже работают в промышленности. В вузе преподают 140 ученых, 92% из них – кандидаты или доктора наук.

Стажировки студенты вуза проходят в Болгарии, Италии, Австрии, также у "Метинвесте Политехники" заключено партнерство с Danieli, Siemens и Microsoft.