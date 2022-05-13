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Проїзд тимчасово безкоштовний. Харків запускає роботу громадського транспорту

Фото: мер Харкова Ігор Терехов (wikipedia.org)
Автор: Марія Кучерявець

У Харкові з 16 травня відновлюють роботу наземного громадського транспорту. Перші два тижні проїзд буде безкоштовним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова під час відеозвернення в Telegram.

"Ми запустимо 4 трамвайні маршрути та 8 тролейбусних. Паралельно ми відновлюватимемо електролінії та тягові підстанції і з часом збільшимо кількість маршрутів. Також ми запустимо 25 автобусних маршрутів. Розробляючи ці маршрути, ми постаралися зробити так, щоб із будь-якої точки міста харків'яни могли дістатися туди, куди їм потрібно", - розповів Терехов.

За його словами, час роботи трамваїв, тролейбусів та автобусів з 07:00 ранку до 19:00 вечора.

"Я розумію, що багато хто з вас, через війну втратив роботу, грошей на проїзд немає. Тому я вирішив, що перші два тижні, поки ми не перезапустимо економіку Харкова, проїзд комунальним громадським транспортом буде безкоштовним", - додав мер.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Харків після війни перейменує всі об'єкти, назви яких пов'язані з РФ.

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ХарківІгор Терехов