Проїзд за перепустками та з поліцією: Київ залишився без транпорту на карантині

Через карантин у Києві, які введено через коронавірус, з 23 березня проїзд в транспорті допускається тільки за перепустками. Детальніше про те, як тепер буде ходити транспорт в столиці - в матеріалі РБК-Україна.

Тотальний карантин в Києві торкнувся транспорту

21 березня влада Києва прийняли рішення про посилення обмежувальних заходів на період карантину. Зокрема, з 23 березня в рух столичного транспорту внесені зміни.

Так, з понеділка скористатися громадським транспортом в Києві зможуть тільки працівники критично важливою інфрастрактури столиці. Зокрема, мова йде про медиків, рятувальників, поліцію, робітників продуктових магазинів і аптек. Саме вони, маючи перепустку, зможуть їздити на громадському транспорті. Для всіх інших киян на період карантину транспорт буде недоступним.

Також, згідно з рішенням мерії, в транспорті повинні знаходитися два співробітника поліції і один представник "Муніципальної варти".

Схеми руху транспорту в Києві на період карантину

Автобусні маршрути:

№ 56-Д "Просп.Палладіна - ст. м. "Либідська";

№ 114 "Вул. Милославська - зал. вокзал "Центральний";

№ 118 "Ст. м. "Чернігівська" - ст. м. "Політехнічний інститут";

№ 119 "Вул. Касіяна - Контрактова площа";

№ 220 "Вул. Тростянецька - вул. Медова";

№ 500 "Вул. Північна - зал. вокзал "Центральний".

Тролейбусні маршрути:

№ 7 "Вул. Чорнобильська - ст. м. "Площа Льва Толстого";

№ 16 "Вул. Туполєва - Майдан Незалежності";

№ 30 "Вул. Милославська - вул. Кадетський гай";

№ 91-Н "Вул. Милославська - зал. вокзал "Центральний";

№ 92-Н "Просп. Свободи - аеропорт "Київ" ім. І. Сікорського.

Трамвайні маршрути:

№ 1 "Михайлівська Борщагівка - станція "Старовокзальна";

№ 12 "Пуща-Водиця - Контрактова площа";

№ 14 "Просп. Відрадний - Контрактова площа";

№ 16 "Ст. м. "Героїв Дніпра" - Контрактова площа";

№ 22 "Б-р Перова - завод ЗБК";

№ 28-Д "Просп. Ватутіна - ст. м. "Позняки".

Які обмеження були введені раніше

З 12 березня в Києві діє карантин. Тоді були закриті всі школи, дитсадки та університети. З 12 березня також закриті всі театри, кіно і заборонені масові заходи. Пізніше карантин істотно посилили. На даний момент закриті всі ресторани, кафе, ТРЦ, не працює метро, ​​людей просять залишатися вдома і не виходити на вулицю. Такі заходи, до слова, введені по всій Україні.

На даний момент в столиці також забороняється користуватися дитячими та спортивними майданчиками. Киян також просять дотримуватися дистанції з іншими людьми в 2 метри.

Як очікується, карантин буде діяти до 3 квітня, але не виключено, що він буде продовжений.