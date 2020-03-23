Проїзд за перепустками та з поліцією: Київ залишився без транпорту на карантині

Проїзд у Києві з 23 березня лише за перепустками
Через карантин у Києві, які введено через коронавірус, з 23 березня проїзд в транспорті допускається тільки за перепустками. Детальніше про те, як тепер буде ходити транспорт в столиці - в матеріалі РБК-Україна.
21 березня влада Києва прийняли рішення про посилення обмежувальних заходів на період карантину. Зокрема, з 23 березня в рух столичного транспорту внесені зміни.
Так, з понеділка скористатися громадським транспортом в Києві зможуть тільки працівники критично важливою інфрастрактури столиці. Зокрема, мова йде про медиків, рятувальників, поліцію, робітників продуктових магазинів і аптек. Саме вони, маючи перепустку, зможуть їздити на громадському транспорті. Для всіх інших киян на період карантину транспорт буде недоступним.
Також, згідно з рішенням мерії, в транспорті повинні знаходитися два співробітника поліції і один представник "Муніципальної варти".
Автобусні маршрути:
№ 56-Д "Просп.Палладіна - ст. м. "Либідська";
№ 114 "Вул. Милославська - зал. вокзал "Центральний";
№ 118 "Ст. м. "Чернігівська" - ст. м. "Політехнічний інститут";
№ 119 "Вул. Касіяна - Контрактова площа";
№ 220 "Вул. Тростянецька - вул. Медова";
№ 500 "Вул. Північна - зал. вокзал "Центральний".
Тролейбусні маршрути:
№ 7 "Вул. Чорнобильська - ст. м. "Площа Льва Толстого";
№ 16 "Вул. Туполєва - Майдан Незалежності";
№ 30 "Вул. Милославська - вул. Кадетський гай";
№ 91-Н "Вул. Милославська - зал. вокзал "Центральний";
№ 92-Н "Просп. Свободи - аеропорт "Київ" ім. І. Сікорського.
Трамвайні маршрути:
№ 1 "Михайлівська Борщагівка - станція "Старовокзальна";
№ 12 "Пуща-Водиця - Контрактова площа";
№ 14 "Просп. Відрадний - Контрактова площа";
№ 16 "Ст. м. "Героїв Дніпра" - Контрактова площа";
№ 22 "Б-р Перова - завод ЗБК";
№ 28-Д "Просп. Ватутіна - ст. м. "Позняки".
Які обмеження були введені раніше
З 12 березня в Києві діє карантин. Тоді були закриті всі школи, дитсадки та університети. З 12 березня також закриті всі театри, кіно і заборонені масові заходи. Пізніше карантин істотно посилили. На даний момент закриті всі ресторани, кафе, ТРЦ, не працює метро, людей просять залишатися вдома і не виходити на вулицю. Такі заходи, до слова, введені по всій Україні.
На даний момент в столиці також забороняється користуватися дитячими та спортивними майданчиками. Киян також просять дотримуватися дистанції з іншими людьми в 2 метри.
Як очікується, карантин буде діяти до 3 квітня, але не виключено, що він буде продовжений.