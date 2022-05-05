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Проїзд у Києві знову може стати платним: чи зростуть ціни

Фото: перший заступник голови КМДА Микола Поворозник (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник повідомив, що в разі повернення плати за проїзд у громадському транспорті ціни підіймати не будуть. Тарифи залишаться такими, як і були раніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час брифінгу.

"Місто поки що не приймало рішення по підняттю тарифів. Міським головою наприкінці минулого року було прийнято рішення, що до кінця опалювального сезону ніяких рішень по підняттю тарифів прийматися не буде. З початком війни ми не будемо повертатися до цього питання. Тарифи на проїзд залишаються старі, ті, які були", - розповів Поворозник.

При цьому він допускає - місто може зіштовхнутися з вибором припинення роботи транспорту чи підвищення тарифів.

"Ми в один момент зіштовхнемося з вибором або зупинити громадський транспорт, або підіймати ціну на проїзд. Можемо дійти й до такого варіанту", - резюмував Поворозник.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що в Києві планують повернути плату за проїзд у громадському транспорті. Це може статися вже 16 травня.

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КМДАКиїв