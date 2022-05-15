Проїзд до Києва знову стане платним вже завтра: чи зміниться ціна

Додаток "Київ Цифровий" вже відновив сервіси QR-квитків і транспортних карт, щоб користувачі могли придбати поїздки заздалегідь. Користувачі, у яких були проїзні на березень, 16 травня автоматично отримають проїзні на червень, а ті, у кого на 24 лютого були дійсні QR-квитки, отримають нові квитки в додатку. Термін дії квитків повністю відновиться - на 15 днів.

Київ поки не приймав рішення щодо підняття тарифів. "Тарифи на проїзд залишаються старі, ті, які були", - сказав перший заступник голови КМДА Микола Поворозник

При цьому він допускає - місто може зіткнутися з вибором припинення роботи транспорту або підвищення тарифів.

"Ми в один момент зіткнемося з вибором або зупинити громадський транспорт, або піднімати ціну на проїзд. Можемо дійти і до такого варіанту", - резюмував Поворозник.

Зазначимо, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, столична влада скасувала плату за проїзд у комунальному транспорті. Водночас метрополітен використовувався в якості сховища.

Разова поїздка в метро, а також наземному транспорті Києва коштує 8 гривень.