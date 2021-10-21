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Проїзд тільки для COVID-безпечних. В Україні посилили карантин

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Україна, Четвер 21 жовтня 2021 00:01
Проїзд тільки для COVID-безпечних. В Україні посилили карантин Фото: карантин в Україні (РБК-Україна)
Автор: Ирина Гамерская

В Україні з 21 жовтня ввели нові правила для проїзду в міжобласному транспорті. Йдеться про потяги, автобуси і літаки.

Детальніше про те, як тепер працює транспорт - в матеріалі РБК-Україна.

Згідно з новими правилами, для проїзду з "жовтої" зони в "жовту" у пасажира має бути хоча б одне щеплення від COVID ("жовтий" сертифікат) або негативний ПЛР-тест (термін дії 72 години) або тест на антиген.

При в'їзді в "червону" зону щеплень має бути два ("зелений" сертифікат). Альтернатива у вигляді ПЛР-тесту або тесту на антиген зберігається.

Крім пасажирів вакцинованими або з тестом повинні бути і водії. На дітей ця вимога не поширюється.

На поїзд можуть не пустити

Як повідомляли в "Укрзалізниці", провідник при посадці перевірятиме у пасажирів паспорт, квиток і COVID-сертифікат або тест. У разі відсутності у пасажира доказів COVID-безпеки, провідник може не пустити його на поїзд.

Поліцейські рейди

Дотримання карантину на транспорті контролюватиме, зокрема поліція. Як повідомляли в поліції, правоохоронці мають право проводити вибіркові перевірки наявності у пасажирів і водіїв COVID-документів. При цьому, у разі їх відсутності, пасажирів не будуть висаджувати з транспорту, а на перевізника буде складено адмінпротокол.

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