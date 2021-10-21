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Проезд только для COVID-безопасных. В Украине ужесточили карантин

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Украина, Четверг 21 октября 2021 00:01
Проезд только для COVID-безопасных. В Украине ужесточили карантин Фото: карантин в Украине (РБК-Украина)
Автор: Ирина Гамерская

В Украине с 21 октября ввели новые правила для проезда в межобластном транспорте. Речь идет о поездах, автобусах и самолетах.

Подробнее о том, как теперь работает транспорт - в материале РБК-Украина.

Согласно новым правилам, для проезда с "желтой" зоны в "желтую" у пассажира должна быть хотя бы одна прививка от COVID ("желтый" сертификат) или негативный ПЦР-тест (срок действия 72 часа) или тест на антиген.

При въезде в "красную" зону прививки должно быть две ("зеленый" сертификат). Альтернатива в виде ПЦР-теста или теста на антиген сохраняется.

Помимо пассажиров вакцинированными или с тестом должны быть и водители. На детей это требование не распространяется.

На поезд могут не пустить

Как сообщали в "Укрзализныце", проводник при посадке будет проверять у пассажиров паспорт, билет и COVID-сертификат или тест. В случае отстутсвия у пассажира доказательств COVID-безопасности, проводник может не пустить его на поезд.

Полицейские рейды

Соблюдение карантина на транспорте будет контролировать, в частности полиция. Как сообщали в полиции, правоохранители имеют право проводить выборочные проверки наличия у пассажиров и водителей COVID-документов. При этом, в случае их отсутствия, пассажиров не будут высаживать из транспорта, а на перевозчика будет составлен админпротокол.

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