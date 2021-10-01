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Проєкт трансформації включає нові реформи. СН напрацює законопроєкти в Трускавці

Автор: Дмитрий Кузнецов

Під час Великого засідання фракції Партії "Слуга народу" у Трускавці депутати розроблять законопроєкти для трансформації країни. У планах народних обранців підвищити в Україні соціальні стандарти, включаючи пенсії і зарплату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії СН Олександра Корнієнко.

За його словами, депутати вироблять законопроєкти, які дозволять реформувати країну в перспективі 5-10 років.

"Це наша мрія і наше бачення, як підвищити соціальні стандарти - пенсії, соціальні виплати, середню зарплату. І тільки глибинною трансформацією економіки ми можемо цього досягти", - сказав Корнієнко.

Нагадаємо, 1 і 2 жовтня у Трускавці проходить велике засідання фракції "Слуга народу" за участю офісу президента, Уряду та силовиків.

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Слуга народаТрускавецЗасідання фракції